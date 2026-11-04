Iniziati i ripristini in via Cagliari 

Come stabilito nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via Cagliari, nel tratto compreso tra via Cimabue e via Messina.

L’intervento segue gli scavi effettuati da Enel per il lavori di efficientamento energetico nell’ambito del Pnrr e prevede il ripristino a tutta sezione: l’asfalto sarà quindi rifatto sull’intera larghezza della carreggiata, quindi non esclusivamente nella porzione interessata dagli scavi. Inevitabili sono state ieri le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate a ridosso dei cantieri e fino a via Brigata Sassari con la circolazione che è andata in tilt anche per la concomitante presenza del mercatino rionale e la chiusura di via Della Musica.

Ma se in via Cagliari arrivano i ripristini, in altre strade invece si aspetta da mesi con solchi profondi da parte a parte della carreggiata e automobilisti che continuano a distruggere gomme e e ammortizzatori. È il caso ad esempio di via Turati dove restano ancora i segni di precedenti lavori con buche che rendono quasi impossibile il passaggio in tre punti diversi: all’ingresso da viale Marconi, prima dell’incrocio con via Bizet e dopo la scuola.

RIPRODUZIONE RISERVATA