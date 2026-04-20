Iniziati i lavori per allestire il palco di Sant’Efisio: traffico stravolto 

Al via ieri mattina, subito con forti difficoltà per il traffico, i lavori in via Roma per allestire il palco in vista della 370ª festa di Sant’Efisio. Il tratto interessato è da via Sassari al largo Carlo Felice: l’ordinanza prevede senso unico (verso largo Carlo Felice), restringimento della carreggiata e limite di 30 km all’ora. È off limits per le auto: divieto di transito, trasporto pubblico escluso.

Le transenne impediscono l’ingresso verso viale Trieste all’incrocio col Largo e nel senso opposto all’incrocio con via Sassari. Ieri, prima della chiusura, pesanti disagi con auto e bus incolonnate al semaforo. Complice il cantiere per la metro, di mattina le file sono arrivate sino a piazza Deffenu.

In via Roma, direzione largo Carlo Felice, all’incrocio con via Sassari svolta obbligatoria a sinistra. In via Sassari, all’incrocio con via Roma, al semaforo si può andare dritti o svoltare a sinistra mentre nel largo Carlo Felice all’incrocio con via Roma l’unica direzione consentita è diritto. Dalle 6 di oggi alle 14 del 4 maggio, per posizionare le tribune sarà inoltre vietato il transito in piazza Matteotti nella banchina dove fa capolinea la linea M del Ctm. Sempre da ieri, divieto di sosta e transito in via Angioy nel tratto fra via Roma e via Crispi, fino alle 24 del 6 maggio, col marciapiede lato municipio chiuso.

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