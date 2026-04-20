VaiOnline
Viabilità.
21 aprile 2026 alle 00:20

Iniziati i lavori per allestire il palco di Sant’Efisio: traffico stravolto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via ieri mattina, subito con forti difficoltà per il traffico, i lavori in via Roma per allestire il palco in vista della 370ª festa di Sant’Efisio. Il tratto interessato è da via Sassari al largo Carlo Felice: l’ordinanza prevede senso unico (verso largo Carlo Felice), restringimento della carreggiata e limite di 30 km all’ora. È off limits per le auto: divieto di transito, trasporto pubblico escluso.

Le transenne impediscono l’ingresso verso viale Trieste all’incrocio col Largo e nel senso opposto all’incrocio con via Sassari. Ieri, prima della chiusura, pesanti disagi con auto e bus incolonnate al semaforo. Complice il cantiere per la metro, di mattina le file sono arrivate sino a piazza Deffenu.

In via Roma, direzione largo Carlo Felice, all’incrocio con via Sassari svolta obbligatoria a sinistra. In via Sassari, all’incrocio con via Roma, al semaforo si può andare dritti o svoltare a sinistra mentre nel largo Carlo Felice all’incrocio con via Roma l’unica direzione consentita è diritto. Dalle 6 di oggi alle 14 del 4 maggio, per posizionare le tribune sarà inoltre vietato il transito in piazza Matteotti nella banchina dove fa capolinea la linea M del Ctm. Sempre da ieri, divieto di sosta e transito in via Angioy nel tratto fra via Roma e via Crispi, fino alle 24 del 6 maggio, col marciapiede lato municipio chiuso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

«Ora un negoziato con il Governo per liberare il demanio militare»

Scanu (Pd) alla Giunta: la battaglia deve andare avanti, non si possono accettare logiche centralistiche e di rapina 
Alessandra Carta
il conflitto

Crosetto: a Hormuz anche senza egida Onu

Le opposizioni: «Esporrebbe l’Italia a rischi» Poi lui precisa: «Meglio con le Nazioni Unite» 
L’anniversario

Il Papa spontaneo che resta nel cuore dei sardi

Il 21 aprile 2025 moriva Francesco. Dal «Buonasera» all’addio: le svolte, i sorrisi, il pellegrinaggio a Bonaria 
Celestino Tabasso
L’iniziativa

L’Asinara farà parte del museo dedicato a Falcone e Borsellino

Nella Foresteria un centro di formazione Presenti in Sardegna alcuni familiari 
Mariangela Pala
Dossier

Segreti e ricatti, inchiesta a Roma Undici indagati

Spionaggio hi-tech per conto terzi, coinvolti Del Deo (ex Dis) e Tavaroli 