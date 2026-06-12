Ingegneria, studenti a lezione dagli esperti Enel 

Una visita guidata tecnica a una cabina primaria in fase di costruzione, una in esercizio e al Centro di formazione e a quello di controllo operativo: è quanto ha organizzato E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, tra le attività formative dedicate agli studenti della facoltà di Ingegneria, prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro.

Una giornata di formazione e approfondimento tecnico rivolta in particolare agli studenti del corso di laurea in Ingegneria dell’Energia Elettrica per lo Sviluppo Sostenibile, di quello in Ingegneria Elettrica e del Master di secondo livello in Digitalizzazione del Sistema Elettrico per la Transizione Energetica dell’Università degli Studi di Cagliari, promossa da E-Distribuzione in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica.

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