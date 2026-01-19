VaiOnline
Gallura.
20 gennaio 2026 alle 00:18

Infortuni sul lavoro, sotto osservazione le cave di granito 

Tre infortuni nei cantieri a dicembre, due morti nel 2025, un operaio gravemente ferito in una cava di granito a Luogosanto e centinaia di segnalazione arrivate ai pm. A fronte di questi dati, la Procura di Tempio nei prossimi mesi intensificherà l’attività sul fronte della sicurezza nei posti di lavoro. È una delle priorità del capo dei pm, Gregorio Capasso. Il magistrato che guida la Procura gallurese ha acquisito informative e informazioni dall’Ispettorato del Lavoro di Sassari, dai Carabinieri e dallo Spresal di Olbia. Nelle ultime settimane si sono verificati incidenti di una certa gravità (con trasferimento dei feriti in ospedale) in cantieri edili e attività commerciali. I Carabinieri che operano stabilmente con l’Ispettorato del Lavoro di Sassari hanno effettuato controlli, sanzionando i titolari delle imprese, a Monti e Golfo Aranci. Sono state iscritte nel registro degli indagati due persone per il decesso di un pensionato, Pietro Bua, in una cava di granito di Buddusò (indagine condotta dallo Spresal di Olbia, ma di competenza della Procura di Sassari). Sotto osservazione in Gallura ci sono proprio le cave di granito, a fine anno un altro grave incidente (un operaio ha riportato diverse fratture) è avvenuto a Luogosanto. I settori sui quali i magistrati stanno lavorando sono, oltre a quello edile, sono quello commerciale (ci sono problemi di sicurezza nelle modalità di movimentazione della merce) e la nautica. Riguardo al comparto dei servizi ai diportisti, il procuratore Gregorio Capasso e la pm Milena Aucone hanno classificato come incidente sul lavoro la morte dello skipper Giovanni Marchionni (21 anni), avvenuta l’otto agosto a bordo di uno yacht ormeggiato a Portisco. Inoltre ha profili che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro (già rilevati dai Carabinieri di Olbia) l’incendio che ha distrutto (22 aprile 2025) il cantiere Nautica Acqua a Olbia.

