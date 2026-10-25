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Oristano.
26 ottobre 2026 alle 00:40

Informacittà, il Comune a caccia del nuovo gestore 

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Il 31 dicembre scade l’attuale gestione dell’Informacittà e il Comune avvia le procedure per individuare il prossimo gestore. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio, con un appalto della durata di 30 mesi e un valore complessivo stimato di 634.706 euro. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 2 novembre attraverso la piattaforma telematica SardegnaCat.

La procedura prevede una prima indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva gara negoziata. Non si tratta ancora dell’affidamento vero e proprio, insomma, ma del passaggio preliminare per raccogliere le candidature. Il servizio prevede attività gratuite di informazione e orientamento nei settori del lavoro, istruzione, formazione, salute, diritti dei cittadini, solidarietà sociale, sport e tempo libero. Al futuro gestore spetteranno anche la produzione e l’aggiornamento di materiali informativi, la promozione delle iniziative del territorio e la collaborazione con associazioni, scuole, enti e istituzioni. Per partecipare sono richiesti precisi requisiti economici e professionali, tra cui un fatturato minimo di un milione di euro nel triennio 2023-2025. L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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