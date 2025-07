Infiltrazioni: «Il Comune intervenga» 

I segni delle infiltrazioni sono sempre lì: negli scantinati della palazzina comunale al numero 1 di via Tiepolo, a Mulinu Becciu, anche in periodi di assenza di pioggia l’umidità la fa da padrona. Non solo: il portoncino è danneggiato e sarebbe da cambiare. «Serve un intervento da parte del Comune», spiegano Massimo Mazzuzi e Angelo Figus, inquilini dell’immobile di proprietà dell’amministrazione comunale.

In particolare c’è apprensione per quando riprenderanno i periodi delle piogge: «Da diversi anni chiediamo che vengano fatti i lavori per evitare che le cantine si allaghino e che le mura raccolgano le infiltrazioni. Le segnalazioni sono state numerose e contiamo che l’intervengono possa essere effettuato in questi mesi di caldo». Inoltre il portoncino ha riportato dei danni e deve essere cambiato. «Aspettiamo delle risposte concrete dal Comune», concludono Mazzuzi e Figus. Una situazione, soprattutto quella delle infiltrazioni, che anni fa aveva provocato danni ingenti proprio allo scantinato, con l’acqua che aveva quasi reso inagibile la zona. C’era stato un intervento provvisorio ma il problema si è ripresentato con puntualità. Per questo gli inquilini chiedono un’azione che risolva definitivamente la situazione. (m. v.)

