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Oristano.
23 ottobre 2026 alle 00:41

Infiltrazioni e insetti, Media “Alagon” chiusa per lavori 

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Ci sono talmente tante mosche che è quasi impossbile seguire le lezioni. E poi piani inagibili, infiltrazioni d’acqua, muffa. Una situazione che ha superato il limite della decenza tanto che la scuola secondaria di primo grado “Leonardo Alagon” di Oristano oggi resta chiusa «per consentire un'accurata e urgente pulizia dei locali del sottotetto, disinfezione e risanamento», si legge nell’ordinanza del sindaco Massimiliano Sanna che dispone la sospensione delle attività didattiche.

«Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio scolastico, verificatesi in occasione delle precipitazioni del 9 e 10 ottobre e, successivamente, del 20 ottobre. Le infiltrazioni hanno interessato le superfici del secondo piano e i locali del sottotetto dell’edificio interessato, in questo periodo, da lavori di rifacimento della copertura», si legge in una nota del Comune.

I controlli del settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune hanno evidenziato la necessità «di procedere con urgenza a un’accurata pulizia dei locali del sottotetto e alla rimozione di eventuali residui e depositi. In via precauzionale, il Comune ha inoltre disposto l’estensione delle operazioni di disinfezione e trattamento igienico-sanitario all’intero edificio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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