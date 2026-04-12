Inferno traffico, la mappa dei disagi 

Chiusure stradali, slalom tra le transenne, traffico nel caos. Guidare a Monserrato, di questi tempi, sa essere un’esperienza stressante. Ne sanno qualcosa gli automobilisti che ogni giorno si spostano dentro e fuori la cittadina. “Colpa” dei tanti cantieri, quelli in corso per lavori programmati, quelli nati per via di imprevisti e quelli non ancora predisposti ma necessari per risolvere situazioni di pericolo.

La mappa

Uno dei casi più noti è quello di via Cabras, chiusa per l’appalto di rifacimento dell’asfalto: per viaggiare verso Pirri è attiva una viabilità provvisoria con il doppio senso sulla carreggiata opposta, situazione che durerà almeno fino all’estate. Fino a pochi giorni fa era off limits anche via del Redentore, dove si è verificato un grave infortunio sul lavoro durante la posa della fibra ottica. Con la ditta impossibilitata a concludere le operazioni per via dell’incidente, la strada è rimasta interdetta stravolgendo il traffico in centro storico, finché sabato non è arrivata la riapertura.

C'è poi via Riu Mortu, che attende la chiusura per manutenzione: nel frattempo alle auto tocca la gincana per evitare le transenne a protezione dei tratti più dissestati. Le cose non vanno meglio per quel che riguarda l’arrivo in città.

L’impatto cagliaritano

Ma anche entrare a Monserrato, soprattutto negli orari di punta, si sta trasformando in un incubo per gli automobilisti, a causa dell’impatto dei cantieri in corso a Pirri. La corsia di via Vesalio in direzione Terramaini è ancora interdetta per lavori di Abbanoa e la data di riapertura non è definita. Da lì non si passa. Così come è chiuso il tratto finale di via Italia che si immette su via Cabras. Occorre quindi passare da via Duca di Genova o svoltare a destra in viale Pisano. Comunque vada, si fanno i conti con code e tempi dilatati. E le alternative, da via Mercalli alla 554, spesso sono un terno al lotto.

Le proteste

«Da tranquillo centro dell’hinterland siamo diventati un laboratorio estremo di sopravvivenza urbana», osserva Cristiano Meloni. «Non si tratta più di disagi temporanei, è isolamento puro». Concorda Gabriele Cadoni: «Per rientrare in città ormai ci vuole il triplo del tempo rispetto a prima, sta diventando estenuante». Pragmatico l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi: «Anche se la circolazione alternativa sta funzionando, il cantiere in via Cabras sta causando qualche rallentamento e anche gli interventi altrui stanno avendo un impatto sulla nostra città. Sappiamo però che si tratta di lavori fondamentali, possiamo solo augurarci che i tempi siano rispettati in modo da limitare i disagi per i monserratini, che fanno già i conti con i nostri cantieri».

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