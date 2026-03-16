Inferno parcheggi a Villanova, chiuse altre strade 

Come se non bastasse il taglio selvaggio ai parcheggi per riqualificare il mercato di San Benedetto, a Villanova è nuovo incubo per chi ha un’auto e da qualche parte deve pur lasciarla: ieri e oggi nelle vie Macomer e Ozieri, dentro il quartiere di Villanova, è scattata l’ordinanza che dalle 8 alle 17 vieta la sosta.

Le strade sono chiuse per sistemare l’asfalto. Precisamente è un rattoppo di catrame dopo i lavori di Abbanoa dei mesi scorsi. «Quello che non va bene – si arrabbia Martina, 38 anni, una residente – è l’ostinazione ad aprire i cantieri tutti insieme. Esattamente ciò che l’Amministrazione attuale ha contestato alla precedente, ma sta succedendo la stessa identica cosa».

A Villanova, dove per parcheggiare i residenti si spostano anche nella zona mercato, si fanno i conti: «Basta farsi un giro tra le vie Tiziano e Cocco Ortu per capire la dimensione della punizione inflitta a chi abita nei nostri quartieri. Ci sono ovunque ordinanze con divieti di sosta, specie tutto intorno alla recinzione che delimita l’area del cantiere. Si aggiungano i parcheggi cancellati per via delle facciate da rifare in alcuni condomini privati – dice un gruppo di abitanti che discute del problema in via San Giovanni –: il risultato è l’invivibilità del centro».

Da Antonio, 68 anni, anche lui con casa nel quartiere, arriva un appello: «Chiediamo al sindaco di farsi un giro da queste parti per avere contezza dell’emergenza. Non si può continuare a penalizzare i cittadini in questo modo. Perché a fronte di un’Amministrazione che non smette di cancellare le aree di sosta, non corrisponde altrettanta clemenza da parte della Municipale: la tolleranza zero ha un senso in spazi urbani dove i servizi sono garantiti, inclusi i parcheggi – arriga il residente –. A Villanova e dintorni, invece, ci si ritrova con la multa sul cruscotto anche quando il veicolo non rappresenta un problema per la sicurezza pubblica, sebbene lasciato in sosta in maniera non ortodossa. Non si può pretendere dai cittadini l’ordine che il Comune non garantisce». Con l’ordinanza di ieri e oggi a Villanova sono spariti almeno una sessantina di parcheggi. Con i lavori al mercato, da gennaio, ne sono stati cancellati oltre centoventi. Ma il conto sale di almeno un’altra trentina contando i nuovi divieti nelle vie Cocco Ortu, Tiziano e Pacinotti.

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