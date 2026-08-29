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30 agosto 2026 alle 00:22

Incubo Viola: il Frosinone sbanca Firenze per 3-0 

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Fiorentina 0

Frosinone 3

Fiorentina (4-3-2-1) : De Gea; Jimenez (39’ st Joao Mario), Dragusin, Pongracic (16’ st Viery), Valdepenas; Ndour (16’ st Fagioli), Oulai (26’ st Brescianini), Atta; Mastantuono, Gudmundsson (26’ st Mandragora); Pellegrino. In panchina Lezzerini, Christensen, Dodo, Ranieri, Jallow, Mazzeo, Pirrò. All. Grosso.

Frosinone (4-2-3-1) : Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani (29’ st Terzic), Bracaglia (29’ st Cittadini); Calò (37’ st Grillitsch), Masini; Fini (1’ st Zerbin), Schmid, Kvernadze; Raimondo (44’ st Birligea). In panchina Pisseri, Desplanches, Amey, Cichella, Akpoguma, El Azzouzi, Hasa, Fayed, Tchato. All. Alvini.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel pt 26’ Raimondo, 38’ Bracaglia; nel st 23’ Raimondo.

Firenze. Dopo la disfatta (4-0) all’esordio contro la Roma, un’altra scoppola per la nuova Fiorentina di Grosso, battuta 3-0 al Franchi dal Frosinone proprio nel giorno dei festeggiamenti per il Centenario. Ciociari in vantaggio al 26’ con Raimondo, dodici minuti dopo il raddoppio di Bracaglia. Al 23’ della ripresa ancora Raimondo firma il tris.

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