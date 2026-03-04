Inclusione sociale, al via il progetto per 64 tirocinanti 

Al via la nuova edizione di Includis, il progetto di inclusione sociale rivolta all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Ieri mattina l’evento di lancio organizzato dal Comune di Selargius - nella sala polivalente di Si ‘e Boi - nell’ambito del Plus 21, ente promotore dell'associazione temporanea di scopo che raggruppa anche i partner del terzo settore che hanno aderito all’avviso di coprogettazione: la Fondazione Anffas di Cagliari, le coop Elan e Di-Segno, e l’impresa sociale Iknoform. «Saremo insieme fino a luglio 2027 per realizzare l'inclusione sociale e lavorativa a favore di 64 potenziali tirocinanti residenti nel territorio del Plus 21», ha spiegato durante l’incontro l’assessore alle Politiche sociali di Selargius Sandro Porqueddu. Destinatari anche gli altri sette Comuni dell’area vasta di Cagliari: Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Sestu, Settimo San Pietro, Ussana.

Il progetto, denominato Inclusiva-mente, è finanziato dal Fondo sociale europeo. «Il Comune di Selargius è stato ente promotore anche della precedente edizione, che si è conclusa positivamente nonostante lo scarso tempo a disposizione per realizzare le attività», ha sottolineato Porqueddu. «Per promuovere integrazione è necessario fare rete tra pubblico, terzo settore e privato, ma per fare inclusione lavorativa abbiamo bisogno anche di aziende disposte a mettersi in gioco. E, infine, anche di persone e familiari di persone con disabilità che vogliano investire in un futuro di maggiore indipendenza». (f. l.)

