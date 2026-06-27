VaiOnline
La fondazione.
28 giugno 2026 alle 00:09

Inclusione e accoglienza alla Marina e a Stampace 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è concluso un anno scolastico impegnativo ma ricco di iniziative e progetti portati a termine. E la Fondazione istituti riuniti di ricovero minorile (Irrm) traccia un bilancio: «Tra i risultati ricordiamo il progetto Passi, quello Radici e Orizzonti, nuovi inserimenti lavorativi tramite il bando Includis del Comune, il consolidamento de La Città dei Talenti e l’apertura della nuova Casa Famiglia», evidenzia il presidente Francesco Manca.

Ma il bilancio non è soltanto un riepilogo di quanto fatto. «Racconta una rete di persone, spazi e progetti che a Cagliari lavorano ogni giorno per costruire inclusione, accoglienza e occasioni di crescita per bambini, ragazzi e famiglie del territorio. Attorno alle scuole dell’infanzia San Giuseppe e San Vincenzo, cuore storico della proposta educativa della Fondazione, si sono intrecciati quest’anno percorsi e iniziative che hanno allargato lo sguardo verso il sociale, l’inclusione e la costruzione di veri e propri patti di comunità».

Durante l’anno scolastico sono stati accompagnati in percorsi educativi oltre 120 minori con disabilità e bisogni speciali, portati avanti progetti contro la dispersione scolastica alla Marina e di inclusione, la crescita della comunità per minori e l’apertura della nuova casa famiglia. «I recenti risultati conseguiti, fra cui l’apertura della chiesa di San Giuseppe, chiusa da 43 anni, rappresentano solo l’inizio di un processo che vuole riportare la fondazione all’interno delle dinamiche della comunità sulla quale insiste. Restituire alla città certi spazi e servizi rappresenta per noi un dovere morale, oltre che una strategia», ribadisce Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 