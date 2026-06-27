Inclusione e accoglienza alla Marina e a Stampace 

Si è concluso un anno scolastico impegnativo ma ricco di iniziative e progetti portati a termine. E la Fondazione istituti riuniti di ricovero minorile (Irrm) traccia un bilancio: «Tra i risultati ricordiamo il progetto Passi, quello Radici e Orizzonti, nuovi inserimenti lavorativi tramite il bando Includis del Comune, il consolidamento de La Città dei Talenti e l’apertura della nuova Casa Famiglia», evidenzia il presidente Francesco Manca.

Ma il bilancio non è soltanto un riepilogo di quanto fatto. «Racconta una rete di persone, spazi e progetti che a Cagliari lavorano ogni giorno per costruire inclusione, accoglienza e occasioni di crescita per bambini, ragazzi e famiglie del territorio. Attorno alle scuole dell’infanzia San Giuseppe e San Vincenzo, cuore storico della proposta educativa della Fondazione, si sono intrecciati quest’anno percorsi e iniziative che hanno allargato lo sguardo verso il sociale, l’inclusione e la costruzione di veri e propri patti di comunità».

Durante l’anno scolastico sono stati accompagnati in percorsi educativi oltre 120 minori con disabilità e bisogni speciali, portati avanti progetti contro la dispersione scolastica alla Marina e di inclusione, la crescita della comunità per minori e l’apertura della nuova casa famiglia. «I recenti risultati conseguiti, fra cui l’apertura della chiesa di San Giuseppe, chiusa da 43 anni, rappresentano solo l’inizio di un processo che vuole riportare la fondazione all’interno delle dinamiche della comunità sulla quale insiste. Restituire alla città certi spazi e servizi rappresenta per noi un dovere morale, oltre che una strategia», ribadisce Manca.

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