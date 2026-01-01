Incidente sull’Orientale, una famiglia in codice rosso 

Il quadro clinico di mamma e figlia non sembrava così preoccupante al momento dell’ingresso in Pronto soccorso. Tanto che Alessandra Mascia, 48 anni, e la figlia, Serena Tosciri (23), entrambe di Tortolì, hanno raggiunto l’ospedale di Lanusei in ambulanza, al contrario di Efisio Tosciri (58), marito di Mascia e padre della ragazza, che è stato trasferito al Brotzu di Cagliari in elicottero per un trauma toracico. Ma le condizioni delle due si sono aggravate con il passare delle ore, dopo l’incidente accaduto alle 17 di mercoledì al chilometro 90 dell’Orientale, nel territorio di Cardedu. Mascia durante la notte tra mercoledì e ieri, è stata trasportata d’urgenza al Brotzu per essere sottoposta ad accertamenti più approfonditi.

La figlia ha avuto un’emorragia interna ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico perfettamente riuscito. Le sue condizioni sono rassicuranti. Nel violento scontro è rimasto coinvolto anche Antonello Aveni (56), militare di Tortolì, anch’egli ferito. Saranno i rilievi degli agenti della polizia stradale di Lanusei, guidati dall’ispettore Fausto Loddo, a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Lanusei, i carabinieri di Jerzu e il personale del 118. (ro. se.)

