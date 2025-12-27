Incidente provocato da un randagio 

Un centinaio custoditi in un canile privato, tanti altri randagi ancora in giro a creare pericoli. Come è successo l’altro giorno sulla Provinciale. Un automobilista si è trovato improvvisamente un cane attraversare la strada senza riuscire ad evitarlo. Per fortuna, il conducente è riuscito a non andare fuori strada evitando anche l'impatto con altre auto in arrivo. Per fortuna, insomma , nessun danno alle persone, il cane è invece morto.

«Stiamo cercando di risalire al proprietario del cane che era sprovvisto di microchip. Purtroppo, il problema del randagismo - dice il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale di Sinnai - nonostante la grande attività di prevenzione che quotidianamente portiamo avanti, è ancora preoccupante: spesso si muovono in branchi con comprensibili problemi sulla sicurezza della circolazione stradale». (r. s.)

