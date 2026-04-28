«Incentivi tecnici, sbloccati i pagamenti» 

«Sbloccato il pagamento degli incentivi tecnici». Lo rivendica Usb Sanità dell'ospedale Brotzu. «L’amministrazione ha adottato la deliberazione del direttore generale n. 537 del 28/04/2026», è scritto in una nota firmata da Gianfranco Angioni, componente della delegazione trattante Rsu Usb e referente aziendale Usb Sanità. «Il provvedimento sancisce il riconoscimento di un diritto finora negato e arriva a seguito della nostra denuncia formale trasmessa anche ai Revisori dei Conti, accompagnata dalla richiesta di verifica puntuale sulla gestione del fondo incentivi. Abbiamo condotto questa battaglia in solitudine, assumendo scelte forti e coraggiose come il congelamento delle relazioni sindacali sulle materie oggetto di confronto, perché non eravamo più disposti a tollerare ulteriori rinvii e approssimazioni». La battaglia sindacale non è conclusa. «Per noi restano ancora aperte questioni fondamentali riguardo alla reale consistenza del fondo, alla corretta imputazione delle risorse, agli effetti dell’ampliamento della platea dei beneficiari e soprattutto all’adozione di criteri oggettivi, tracciabili e uniformi nella gestione degli incarichi e delle procedure».

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