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Castiadas.
30 agosto 2026 alle 00:24

Incendio si avvicina alle case e incenerisce canneti e arbusti 

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Momenti di paura a Castiadas ieri sera per un incendio che ha aggredito eucalyptus e sterpaglie avvicinandosi anche ad alcune abitazioni. La velocità dell’intervento dei Vigili del fuoco arrivati con due squadre, dei forestali e dei volontari ha evitato il peggio, con i danni che sono stati limitati.

L’immediato allarme lanciato dal sindaco Eugenio Murgioni ha favorito l’arrivo dei soccorsi quando il fuoco era appena scoppiato fra le sterpaglie, ma il fuoco ha raggiunto subito i vecchi alberi di eucalyptus nella zona di Sarmentus, dove sono presenti anche aziende agricole e abitazioni.

A preoccupare è stata proprio la presenza di queste case, così la mobilitazione è stata subito massiccia. Le fiamme sono state circoscritte in breve tempo grazie all’utilizzo di una grande quantità d’acqua gettata sui punti più critici. Alla fine il rogo è stato spento molto prima che raggiungesse le abitazioni: il fuoco oltre che i grossi alberi di eucalyptus ha danneggiato un vigneto e incenerito le sterpaglie incontrate.

In seguito è iniziata l’opera di bonifica ed è stata avviata la messa in sicurezza del sito. La Forestale ha poi cominciato le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità. In merito al momento non sono trapelate indiscrezioni. (r. s.)

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