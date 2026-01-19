VaiOnline
Villacidro.
20 gennaio 2026 alle 00:19

Incendio nel camino, panico in una palazzina 

Allarme incendio per un camino, ma il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni alla famiglia di Alessandro Buesca, proprietario della casa aggredita dalle fiamme a Villacidro, in via Fogazzaro. Tanta paura, fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incendio e i pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero in tutta la palazzina.

L’allerta di mattina verso le 7: l’incendio, dal piano terra di una palazzina di tre piani, ha raggiunto il secondo. Immediato l’arrivo di una squadra dei pompieri del distaccamento di Sanluri, con il supporto di mezzi inviati dalla centrale operativa del Comando di Cagliari, un’autobotte, un’autoscala e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori. Ci sono volute diverse ore, soprattutto per le operazioni di bonifica degli ultimi focolai residui. I danni sono ingenti, le fiamme hanno interessato i muri, gli arredi della cucina, il tetto dell’appartamento strutturato in legno. Salve le altre stanze.

I Vigili del fuoco, dopo le operazioni di messa in sicurezza, hanno avviato le indagini per stabilire le probabili cause delle fiamme, in particolare se siano partite dal caminetto o dalla canna fumaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

