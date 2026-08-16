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17 agosto 2026 alle 00:56

Incendi nelle campagne di tre paesi 

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San Nicolò d’Arcidano, poi Santa Giusta e infine Sagama. Un pomeriggio, quello di ieri, caratterizzato da tre incendi che hanno colpito la provincia di Oristano e, grazie all’intervento di Corpo forestale e vigili del fuoco, non hanno avuto gravi conseguenze.

Il primo incendio della giornata nelle campagne di San Nicolò d’Arcidano , località “Pauli Porcus”, sono state spente anche grazie all’intervento di un elicottero, proveniente dalla base di Fenosu (impegnate le squadre della stazione forestale di Marrubiu).

Dopo 30 minuti circa altro allarme, questa volta a Santa Giusta , vicino allo stagno, dove il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero, proveniente sempre dalla base di Fenosu.

Infine a Sagama un elicottero proveniente da Bosa e un Superpuma da Fenosu sono interventui in località Funtana Murenda per spegnere le fiamme.

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