Incassi 2025, Cabras supera il capoluogo 

Lo scorso anno il Comune di Cabras ha incassato 217.856 euro con la tassa di soggiorno raccolta attraverso le 454 strutture ricettive del suo territorio. Tra questi solo 5 sono hotel, per il resto ci sono 26 affittacamere, 14 agriturismi, un albergo diffuso, 29 bed and breakfast, tre campeggi, 110 case vacanza, 24 case appartamenti vacanza (indicati come Cav), 241 alloggi per locazione breve e un residence.

«Negli ultimi anni Cabras ha avuto un vero e proprio exploit in questo settore – assicura il sindaco Andrea Abis –. Abbiamo un extra-alberghiero che è estremamente funzionale. Proprio in considerazione di questo trend, molti hanno investito nella ristrutturazione di immobili da mettere a reddito». A rendere particolarmente orgoglioso il sindaco Abis c’è anche l’ultimo dato ufficiale relativo alla tassa di soggiorno, il più alto della Provincia. «Abbiamo superato anche Oristano. Io credo che la tassa di soggiorno sia un’operazione di equità sociale: chi guadagna paga le tasse e si mette il mercato in una condizione di legalità». Questo però non significa che in Comune non sperino nell’apertura di hotel che garantiscano un numero maggiore di posti letto. «Cabras ha l’esigenza di avere anche qualche struttura più importante: siamo cresciuti e stiamo crescendo. Cerchiamo di accelerare col Puc anche per aprire in maniera seria a questo tipo di investimento». ( m. c. )

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