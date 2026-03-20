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Orgosolo.
21 marzo 2026 alle 00:55

In viaggio con il Fai alla scoperta dei murales 

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Un percorso con il Fai alla scoperta dei murales, un viaggio nella storia delle proteste culturali e politiche del paese e della Sardegna interna. Dipinti realizzati a partire dagli anni Sessanta, quando il maestro Francesco del Casino ha dato origine al movimento muralistico, coinvolgendo i suoi alunni e altri artisti, che hanno proseguito l’opera fino a oggi. Esprimono critiche sociali ma anche storie e memorie collettive. Un fenomeno artistico, il muralismo, che ha assunto notorietà internazionale. La visita parte dalla piazza Caduti in Guerra. Il percorso porterà poi alla Casa Museo “Tramas de Seda”, un museo dell’arte della seta, in cui sarà possibile conoscere l’abilità delle artigiane di Orgosolo, e poi farà tappa al Museo del Pane. Ultima tappa al Museo del Gipeto, per un racconto sulla fauna del Supramonte. Per i visitatori delle Giornate Fai sarà inoltre possibile visitare la Casa Museo Corraine usufruendo di uno sconto sul biglietto, e di una degustazione offerta dalla Cantina Sociale. Le visite saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Fermi, dell’Iti Chironi-Satta” e del Ciusa di Nuoro. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

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