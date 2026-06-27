«In via Vidal gare di moto clandestine» 

«Ogni notte la strada sotto casa nostra diventa una pista per gare di moto clandestine». Protestano i residenti di via Vidal, preoccupati per la situazione nella zona di Monte Urpinu. «È così da diverso tempo, l’ho già segnalato in passato al Comune con una pec», racconta Carlo Pilia, «è stato installato anche un dissuasore, ma nel punto sbagliato perché lì le moto non passano». Gli abitanti sono spaventati per le sfide notturne su strada: «Sfrecciano a cento chilometri orari», aggiunge Pilia, «iniziano al tramonto e vanno avanti fino a oltre mezzanotte. Partecipano scooter e moto di ogni tipo, passano da via Vidal per proseguire verso viale Europa e e poi tornano da noi. Attraversare la strada purtroppo è diventato pericoloso, se non impossibile. In tanti ormai preferiscono fare il giro largo». E sugli incidenti: «Ci sono stati, ovviamente, ma non è bastato a fermarli».

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