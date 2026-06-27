VaiOnline
Monte Urpinu
28 giugno 2026 alle 00:09

«In via Vidal gare di moto clandestine» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Ogni notte la strada sotto casa nostra diventa una pista per gare di moto clandestine». Protestano i residenti di via Vidal, preoccupati per la situazione nella zona di Monte Urpinu. «È così da diverso tempo, l’ho già segnalato in passato al Comune con una pec», racconta Carlo Pilia, «è stato installato anche un dissuasore, ma nel punto sbagliato perché lì le moto non passano». Gli abitanti sono spaventati per le sfide notturne su strada: «Sfrecciano a cento chilometri orari», aggiunge Pilia, «iniziano al tramonto e vanno avanti fino a oltre mezzanotte. Partecipano scooter e moto di ogni tipo, passano da via Vidal per proseguire verso viale Europa e e poi tornano da noi. Attraversare la strada purtroppo è diventato pericoloso, se non impossibile. In tanti ormai preferiscono fare il giro largo». E sugli incidenti: «Ci sono stati, ovviamente, ma non è bastato a fermarli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 