In via Terralba cantiere aperto per due mesi  

Al via da domani i lavori lungo via Terralba per la posa di un cavo elettrico di media tensione. L’intervento andrà avanti fino al 6 gennaio e comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 18. Per consentire l’avanzamento del cantiere sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada nei tratti via via interessati. La carreggiata verrà inoltre parzialmente ristretta e, quando necessario, il traffico sarà regolato a senso unico alternato. Gli automobilisti dovranno dunque prestare particolare attenzione alla segnaletica di cantiere e alla presenza di mezzi al lavoro sulla strada. Nella zona interessata saranno infatti in vigore limiti di velocità, con una soglia massima di 30 km\h e ulteriori rallentamenti fino a 20 km\h in prossimità delle aree interessate. L’obiettivo dell’intervento è quello di consentire l’esecuzione in sicurezza degli scavi e della posa nuovo cavo limitando, per quanto possibile, i disagi alla circolazione.

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