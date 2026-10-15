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Sant’Avendrace.
16 ottobre 2026 alle 00:36

In via Po nasce la cittadella verde «Una nuova vita anche per il canile» 

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Una cittadella verde dedicata agli animali con la riqualificazione del canile comunale. Un intervento futuro che sarà possibile effettuare grazie ai due milioni di euro per avviare il progetto, come previsto dall’emendamento alla variazione di Bilancio approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Uno stanziamento chiesto dal servizio Verde, Parchi e Gestione faunistica per poter mettere in sicurezza e riqualificare l’intera area di via Po. Una zona che, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto registrare diverse criticità tra cui furti e occupazioni abusive.

Quello da due milioni di euro è il primo intervento di un progetto complessivo di circa 10 milioni di euro ancora da definire. L’approvazione dell’emendamento è arrivata alla fine di un lavoro portato avanti dalla commissione Verde e benessere animali, presieduta da Francesca Mulas che ha dedicato al tema diversi approfondimenti e portato in Consiglio comunale, già due anni fa, un documento in cui si chiedevano interventi urgenti sulle strutture e soprattutto una riqualificazione del canile.

L’obiettivo

«Con questo importante finanziamento», sottolinea l’assessora al Verde e Benessere animale, Luisa Giua Marassi, «progetteremo e realizzeremo il primo lotto di un grande cantiere su via Po che rientra in quello più ampio su viabilità e verde tra viale Sant’Avendrace e il nuovo parco su via San Paolo». Soddisfatta Francesca Mulas, presidente della commissione: «Con circa 200 cani nei box il canile soffre di sovraffollamento ed è necessario creare una struttura adeguata, accogliente e funzionale non solo per la custodia, ma soprattutto per attività di lotta al randagismo, informazione e sensibilizzazione». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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