In vetrina i prodotti del territorio 

Promuovere la tradizione enogastronomica ed enologica del territorio, con una serie di tour guidati, laboratori e degustazioni. Si chiama Tramudas l’iniziativa organizzata per la prima volta a Quartu dall’associazione culturale il Formicaio assieme al Centro commerciale naturale di via Porcu e con la collaborazione di Quarturismo e dell’associazione Gong. Quattro giorni, da domani a lunedì, alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti più eccellenti, con l’opportunità di vedere da vicino dla preparazione di cibi e prodotti tipici come la fregola.

La filosofia

«Tradizione e connessione con il territorio» spiega la presidente dell’associazione Il Formicaio Mary Porta, «è un connubio che con Tramudas si esplicita attraverso degustazioni, visite guidate, musica e laboratori, in celebrazione della splendida cultura della Sardegna». In questa speciale occasione Quartourismo sarà presente con le visite guidate di “Le antiche vie del commercio”. «Quartu ai suoi tempi fu un fervente polo commerciale. Nel periodo compreso tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX, si fregiava di una serie di attività che ne facevano un centro economicamente rilevante per l’economia del sud dell’Isola», spiegano gli organizzatori.Con lo sguardo rivolto a un passato poi non così lontano, attraverso il passaggio nei quartieri storici che quel fermento hanno ospitato, si rivivrà la fase d’oro della città come punto di riferimento commerciale dell’isola. Il tour parte venerdì dalle 17,30 dal The Old Tipsy in via D’Annunzio.

Laboratori e degustazioni

E sarà proprio il locale che un tempo ospitava i magazzini delle ferrovie ad ospitare i laboratori, tutti i giorni dalle 10, di mazzamurru, pani frattau, fregola sarda, porchetto arrosto e su binu de Sardegna. Si potranno scopire i segreti della praparazione di is piricchittus, confetture, taccada, miele, biscotti natalizi, moddizzosu, fregola, pardulas e il laboratorio di ghirlande natalizie della macchia mediterranea. Ci sarà modo anche di imparare a fare i culurgiones dalle sapienti mani delle artigiane. Spazio anche alla musica con i concerti domani di Muda Flamenca, sabato delle Balentes e domenica di radici sonore.revista anche una visita guidata alla cantina Audarya di Serdiana, lunedì 8 alle 10.«Speriamo possa essere ripetuta anche nei prossimi anni e anche in periodi differenti», conclude Porta.

