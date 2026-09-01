«In tutta la zona  aumenteranno  i posti per le auto» 

L’assessore Yuri Marcialis non ci sta e respinge al mittente l’accusa di avere responsabilità nel calo degli affari dei commercianti causati dal taglio del parcheggi attorno alla vecchia struttura civica. «Nel raggio di circa 300 metri dal mercato di San Benedetto sono stati aggiunti, al netto degli stalli eliminati intorno al mercato, circa 150 nuovi parcheggi tra struttura e strada. Altri 300 circa arriveranno con l’intervento dell’ex Marino Cao e con il nuovo livello sotto l’attuale mercato provvisorio. A questo si aggiunge l’introduzione dell’overbooking, che ha consentito di rendere effettivamente disponibile un numero significativo di ulteriori posti nei parcheggi esistenti. A regime, rispetto a pochi anni fa, i posti disponibili nei parcheggi in struttura dell’area saranno quasi raddoppiati, arrivando a circa 1.300. Già oggi sono poco meno di 1.000 e registrano un buon utilizzo, ma con livelli di occupazione che lasciano ancora una significativa disponibilità residua».

L’assessore conferma il rispetto del cronoprogramma dei lavori. «La fase delle demolizioni è ormai praticamente conclusa e nei prossimi giorni è atteso l’intervento di Enel sulla terza e ultima cabina, sul lato di via Cocco Ortu. Completato questo passaggio, sarà possibile procedere con gli scavi e con la realizzazione delle fondazioni».

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