In scena uno spettacolo sul carcere 

«Non sono tanto i palazzi del potere a rappresentare il grado di civiltà di una nazione quanto le sue prigioni». È con una citazione attribuita a Voltaire che a Orgosolo viene annunciato lo spettacolo “Resti-tuzione. Appunti per uno spettacolo sul carcere”, a cura dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Mereu. Si tratta di un lavoro, un racconto di un'esperienza, del regista Paolo Floris, da anni impegnato nel portare il teatro all'interno delle carceri isolane. Lo spettacolo, con le musiche di Pierpaolo Vacca e Luca Cadeddu Palmas, è previsto il 18 aprile alle 21 nell'auditorium comunale in piazza Caduti in guerra. L'ingresso è libero.

«Con uno stile narrativo che bilancia brillantezza e leggerezza con profondità e riflessione, il regista apre una finestra su un universo spesso percepito come lontano, ma che rivela un microcosmo fatto di solitudini e inquietudini, ma anche di speranze e grande umanità», scrivono gli organizzatori.

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