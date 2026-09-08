In salvo a Museddu 10 tartarughe 

Una decina di piccoli di Caretta caretta sono stati salvati sulla spiaggia di Museddu, grazie alla segnalazione tempestiva di una cittadina. La donn ha notato alcune tartarughine nei pressi di un chiosco gelateria, e ha immediatamente allertato il numero di emergenza ambientale 1515.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Base Navale di Arbatax del Corpo Forestale, che hanno recuperato gli esemplari rimasti sotto la struttura del chiosco, probabilmente attratti dalle luci artificiali, e li hanno accompagnati in mare. L’ispezione dell’arenile ha permesso di individuare numerose tracce e, seguendole a ritroso, di localizzare il nido, fino a quel momento sconosciuto. Si tratta del dodicesimo nido di Caretta caretta individuato quest’anno in Sardegna. Il sito è stato messo in sicurezza e sarà monitorato nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA