In piazza Nazzari cibo e prodotti pronti da mangiare 

Il percorso è appena iniziato, sarà lungo e tortuoso. Il mercato provvisorio di piazza Nazzari potrebbe ospitare degli spazi dove turisti e cagliaritani potrebbero gustare i prodotti in vendita nella struttura civica. All’incontro di ieri con i boxisti di San Benedetto e l’assessore Carlo Serra, hanno partecipato anche dirigenti e tecnici della Asl per dare il nulla osta, nel rispetto più rigoroso delle norme igienico sanitarie, all’iniziativa sperimentale che poi, in caso di successo, sarà riproposta nella struttura civica riqualificata. «Il nuovo progetto prevede di destinare alcuni box al posizionamento di alcuni “mangia in piedi” dove sarà possibile per visitatori e turisti approfittare di apposite degustazioni di prodotti pronti e altre forme di consumo sul posto», afferma l’assessore Serra. «Una sperimentazione che consentirà di verificare il funzionamento di questa formula, coinvolgendo gli operatori interessati, con l’obiettivo di svilupparla e riproporla nella sede storica una volta completata la riqualificazione. In vista delle festività natalizie saranno inoltre programmate iniziative di animazione e intrattenimento, con la presenza di cori e momenti musicali, per rafforzare il ruolo di incontro e socialità del mercato.

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