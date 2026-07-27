In moto sul guardrail, grave una carabiniera 

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 126, nel tratto che collega Sant'Antioco a Calasetta. Una giovane motociclista ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata andando a schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è avvenuto subito dopo una curva, in località Sisineddu. La donna coinvolta è un carabiniere in servizio nella Compagnia di Carbonia.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, la giovane centaura avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro le barriere di protezione laterali della carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento e le sue condizioni sono apparse subito serie ai primi soccorritori.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria. Il quadro clinico della giovane ha indotto la centrale operativa ad attivare anche l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per consentire un trasferimento rapido all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Le maggiori preoccupazioni riguardano una grave lesione riportata a una gamba, che avrebbe urtato con forza contro il guardrail al momento dell’impatto.

L’operazione

I sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente hanno lavorato a lungo per stabilizzare la paziente e contenere l'emorragia prima del trasporto in elicottero. Una volta giunta al Brotzu, la giovane è stata affidata alle cure dell’équipe di chirurgia vascolare, che ha preso in carico il caso. Le sue condizioni hanno destato forte apprensione, soprattutto in relazione al trauma riportato all’arto inferiore.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i colleghi della ragazza dalla stazione Carabinieri di Sant’Antioco, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica. A supporto delle operazioni e per garantire la sicurezza della circolazione è intervenuta anche una pattuglia della Compagnia barracellare, impegnata nella gestione del traffico lungo la Statale 126, particolarmente intensa in questo periodo estivo.

La notizia dell'incidente si è rapidamente diffusa tra colleghi e amici della giovane militare dell’arma, conosciuta e apprezzata per la sua grande passione per le motociclette. In tanti stanno seguendo con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, nella speranza che possa superare le gravi conseguenze dell’incidente.

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