SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Belvì
23 ottobre 2026 alle 00:40

In manette per un fucile clandestino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Deteneva una canna di fucile calibro 12 con la matricola abrasa e quattro cartucce da caccia. Un 40enne del posto, Marco Melis, taglialegna è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizionamento. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Tonara, col supporto dei cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. I militari hanno eseguito una serie di controlli che hanno interessato inizialmente l’uomo e la sua abitazione, per poi estendersi a un immobile in costruzione. Proprio qui, grazie al fiuto dei cani è stata scoperta una canna per fucile sovrapposto calibro 12, nascosta con cura, con la matricola abrasa e interamente riverniciata. Nell’abitazione sono state trovate quattro cartucce. Il 40enne dopo l’udienza di convalida, difeso da Gianfranco Siuni, è finito agli arresti domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani