In manette per un fucile clandestino 

Deteneva una canna di fucile calibro 12 con la matricola abrasa e quattro cartucce da caccia. Un 40enne del posto, Marco Melis, taglialegna è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizionamento. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Tonara, col supporto dei cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. I militari hanno eseguito una serie di controlli che hanno interessato inizialmente l’uomo e la sua abitazione, per poi estendersi a un immobile in costruzione. Proprio qui, grazie al fiuto dei cani è stata scoperta una canna per fucile sovrapposto calibro 12, nascosta con cura, con la matricola abrasa e interamente riverniciata. Nell’abitazione sono state trovate quattro cartucce. Il 40enne dopo l’udienza di convalida, difeso da Gianfranco Siuni, è finito agli arresti domiciliari.

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