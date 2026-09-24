In Eccellenza domani l’anticipo Tempio-Alghero 

Anticipo di lusso domani in Eccellenza: di fronte due big del calcio sardo, Tempio e Alghero. La gara si gioca alle 16 allo stadio "Basilio Canu" di Sennori. Il Tempio resta lontano da casa: gli impianti cittadini attendono ancora le certificazioni necessarie, e il Comune non si è pronunciato. La squadra prosegue la preparazione a Santa Maria Coghinas, ospite delle strutture alberghiere.

Stati d'animo opposti. L'Alghero è fra le prime cinque e domenica ha ottenuto il primo successo, travolgendo il Bonorva. Il Tempio, partito in ritardo per vicissitudini extra-sportive, è ancora a zero punti e zero gol segnati, ma la squadra di Massimiliano Paba ha margini di crescita e sta mettendo minuti nelle gambe.

Domani, sempre alle 16, va in scena l'intero girone A di Promozione con la terza giornata. Spicca il big match fra Arborea e Ferrini Cagliari, entrambe a punteggio pieno. Al comunale di Settimo San Pietro il Selargius di Antonio Prastaro affronta l'Arbus Guspini Costa Verde, mentre il Castiadas è atteso a Jerzu. Riflettori su Cus Cagliari-Sant'Elena: i cussini sono ancora a zero punti, gli ospiti arrivano dal primo successo. L'Atletico Cagliari di Carlo Saba è di scena a Uta, al Bellavista di Sinnai si affrontano Vecchio Borgo e Atletico Masainas. Chiudono Accademia Sulcitana-Antiochense e Samugheo-Tharros. Per il girone B, anticipata a sabato alle 17 Campanedda-Macomerese. (ant. ser.)

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