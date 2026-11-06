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Sestu.
07 novembre 2026 alle 00:29

In Corso Italia slitta la fine degli interventi 

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Continueranno fino all’11 dicembre i lavori in Corso Italia per la posa di alcuni cavi elettrici di media tensione.

Lo annuncia un’ordinanza comunale pubblicata in questi giorni nell’albo pretorio comunale, che stabilisce una proroga rispetto alla data iniziale di fine lavori, prevista per lo scorso 23 ottobre. Gli interventi in questi giorni sono arrivati proprio accanto alla chiesa di Sant’Antonio, dove gli operai hanno iniziato gli scavi.

La Polizia locale ha dunque disposto la chiusura al traffico del tratto compreso tra l’intersezione con piazza Sant’Antonio e il ponte, ma anche il senso unico dalla piazza Sant’Antonio all’intersezione con via Leopardi e via Torino.

Per uscire da Corso Italia bisognerà fare un percorso diverso, passando da via Torino. I lavori sono a cura di una ditta incaricata da E-distribuzione, per collegare le case alla nuova rete elettrica.

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