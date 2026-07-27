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Assemini.
28 luglio 2026 alle 00:35

In Consiglio comunale i lavori pubblici e gli impianti sportivi 

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È stata una seduta densa di argomenti chiave quella che si è tenuta ieri sera ad Assemini. L’agenda ha spaziato dalla programmazione delle opere pubbliche alle variazioni di bilancio toccando temi nevralgici per la gestione del territorio e della comunità.

Tra i punti di maggiore rilievo l’approvazione del nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e la variazione numero 1 al programma triennale dei Lavori pubblici 2026/28 e dell’elenco annuale 2026. Al centro del dibattito inoltre la ricostituzione delle commissioni permanenti, l’approvazione dello schema di convenzione con la Città Metropolitana di Cagliari per la stazione unica appaltante e l’adozione del piano attuativo del comparto 1 del Piano di insediamento “Cuccuru Macciorri”.

L’adunanza ha compreso anche la ratifica di tre variazioni urgenti al Bilancio di previsione 2026/28, l’integrazione di nuovi componenti nella compagnia Barracellare e il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una recente sentenza del tribunale civile di Cagliari.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi giovedì alle 17,15. All’ordine del giorno l’approvazione delle tariffe e delle scadenze della Tari 2026, l’adozione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2026/29 e l’assestamento generale di bilancio con la salvaguardia degli equilibri. Spazio anche alla convenzione per la gestione associata della segreteria comunale con Dolianova e Barrali e alla discussione di due interrogazioni consiliari. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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