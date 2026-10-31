SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monastir.
01 novembre 2026 alle 00:29

In Aula l’assegnazione gratuita dei lotti di ulivi comunali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È in programma per oggi alle 9,30 nell’Aula consiliare di via Progresso il sorteggio per l’assegnazione gratuita e temporanea dei lotti di ulivi di proprietà comunale. Tra i residenti che hanno presentato la richiesta e sono risultati idonei saranno estratti tre beneficiari cui sarà assegnata una delle zone comunali disponibili.

Il Comune ha suddiviso le piante del centro abitato in cinque aree: via Parigi, la zona compresa tra via Ferrara, le piazze Madonnina, Municipio e Fratelli Cervi Govoni e via Donati, quella nell’area Pip, rispettivamente in vico Iozzino e in via Ricci, e il cortile delle scuole elementari di via Grazia Deledda. L’assegnazione, promossa ormai da diversi anni, consentirà ai cittadini di occuparsi direttamente degli ulivi e di beneficiare dei frutti, che viceversa andrebbero perduti, contribuendo allo stesso tempo alla cura e manutenzione delle aree verdi pubbliche. Il raccolto potrà essere destinato solo all’uso e consumo dei beneficiari, che saranno tenuti anche a prendersi cura delle piante provvedendo, se necessario, alla potatura dei rami secchi. Sarà vietato l’utilizzo di macchinari che possano danneggiare gli ulivi. Al termine dell’attività di raccolta, il lotto assegnato dovrà essere riconsegnato pulito e libero da rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

L’ex Maldini vuole lasciare il segno

l Gaggini, Spignesi
La storia

Dall’Australia ad Aritzo «Ma la Regione ci esclude dagli aiuti»

«Contributo negato, ho più di 40 anni» Appello alla Todde: cambi i criteri 
Giorgio Ignazio Onano
la polemica

Trasporti, continuità nella tempesta

Aeroitalia medita l’addio, Cappellacci la sfida: «Diteci dei pagamenti a Sogaer» 
Roberto Murgia
Il ricordo

Tiziano ora dorme cullato dai genitori

La tomba rosa in cimitero a Samassi: «Il dolore ha portato via mamma e papà» 
Piera Serusi
scontri di piazza

Istigazione alle violenze, anche due giovani sardi nelle perquisizioni Digos

Un 19enne di Pula e un 25enne di Serramanna finiscono nei guai, recuperata una pistola finta 
Francesco Pinna
Il personaggio

Dario Prefumo,  una vita dalla parte  della consolle

Il dj si guarda indietro a 46 anni dal debutto «La notte? Oggi la si vive in modo diverso» 
Nicola Montisci
Editoria

«Il referendum? Un’occasione persa»

Esce domani il nuovo libro di Bruno Vespa: un’anticipazione dell’intervista alla premier 
conti pubblici

Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli

L’ira di opposizioni e sindacati  Salvini: fatto miracoli sulla scuola 
Venezia.

Soldato sardo ucciso da un ramo, otto indagati

L’inchiesta è per omicidio colposo: l’alberò crollo durante un nubifragio 