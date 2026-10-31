In Aula l’assegnazione gratuita dei lotti di ulivi comunali 

È in programma per oggi alle 9,30 nell’Aula consiliare di via Progresso il sorteggio per l’assegnazione gratuita e temporanea dei lotti di ulivi di proprietà comunale. Tra i residenti che hanno presentato la richiesta e sono risultati idonei saranno estratti tre beneficiari cui sarà assegnata una delle zone comunali disponibili.

Il Comune ha suddiviso le piante del centro abitato in cinque aree: via Parigi, la zona compresa tra via Ferrara, le piazze Madonnina, Municipio e Fratelli Cervi Govoni e via Donati, quella nell’area Pip, rispettivamente in vico Iozzino e in via Ricci, e il cortile delle scuole elementari di via Grazia Deledda. L’assegnazione, promossa ormai da diversi anni, consentirà ai cittadini di occuparsi direttamente degli ulivi e di beneficiare dei frutti, che viceversa andrebbero perduti, contribuendo allo stesso tempo alla cura e manutenzione delle aree verdi pubbliche. Il raccolto potrà essere destinato solo all’uso e consumo dei beneficiari, che saranno tenuti anche a prendersi cura delle piante provvedendo, se necessario, alla potatura dei rami secchi. Sarà vietato l’utilizzo di macchinari che possano danneggiare gli ulivi. Al termine dell’attività di raccolta, il lotto assegnato dovrà essere riconsegnato pulito e libero da rifiuti.

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