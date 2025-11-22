In A3 maschile Sarlux travolta da Reggio Emilia 

La Sarlux Sarroch si consegna alla capolista Conad Reggio Emilia che vince al Palazzetto di Via Giotto, con un 3-0 (15-25, 23-25, 17-25) in discussione solo nel secondo set. Nella sesta giornata della serie A3 di volley, Sarroch conosce la quarta sconfitta che pone alcuni interrogativi. Dove può andare e dove vuole arrivare la squadra del coach Denora Caporusso? Perdere con Reggio (gioca con la piena consapevolezza della propria forza) non è un disonore. Ma l’espressione di chi sta in campo lascia invece trapelare tensione, le braccia degli attaccanti sembrano contratte al momento di concludere sotto rete. Mentre dall’attacco di Reggio arrivano proiettili.

Sarroch inizia con Matani per Agrusti, comincia a subire, la difesa non trova contromisure. Sul 10-17 l’unico cambio di tutta la partita, Iannaccone per Capelli. Nel secondo set, sul 13-17 c’è uno scatto d’orgoglio, il muro di Leccis riaccende gli animi, Sarroch si avvicina a -1 (19-20) ma sbaglia due attacchi e una battuta che valgono il set. Terzo set, primi scambi incoraggianti, Capelli è ispirato, dura poco, Reggio scappa e aumenta il distacco.

Sarlux Sarroch : Capelli 12, Leccis 4, Partenio, Vaskelis 16, Mocci (L), Matani 3, Saibene 9, Iannaccone. N.e. Curridori, Giaffreda, Kubaszek, Romoli, Agrusti, Pisu.

Serie B

La Pan Alfieri ci crede, ma cede nei pressi del traguardo. Nella settima giornata della B1 femminile è stata sconfitta al Pala Coni 3-2 dal Villa Cortese, terza in classifica (28-26, 23-25, 28-26, 20-25, 8-15). Tante emozioni, nel terzo set ha annullato due set point (22-24) e concluso con una diagonale di Anello. Nel quarto è stata in partita sino a 20-22, poi sono finite le energie. Scontro d’altra classifica a Vigevano, dove la Capo d’Orso Palau è stata battuta 3-0 dalla capolista Florens: 25-19, 25-21, 25-16.

In B2 la Phi Volley La Maddalena ha vinto a Ossi il derby con La Smeralda per 3-0. A Roma il Quadrifoglio Porto Torres è stato battuto 3-0 dalla Fenice.

A Roma e arrivata la terza sconfitta consecutiva, in B maschile, per la Vega Dolianova. La Virtus ha vinto 3-0 (25-14, 25-18, 25-16), con parziali che evidenziano la giornata no del team di Locci.

