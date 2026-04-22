In 4000 senza carta d’identità 

Sono circa tremila le nuove carte d’identità elettroniche già emesse o prenotate da febbraio a oggi a Nuoro, ma - nonostante decine di appuntamenti giornalieri - restano ancora circa 4mila cittadini nuoresi in possesso della carta d’identità cartacea che non hanno fissato un appuntamento per il rinnovo obbligatorio.

Un dato che preoccupa gli uffici del capoluogo barbaricino, soprattutto alla luce della scadenza fissata per legge: dal 3 agosto prossimo infatti la carta cartacea non sarà più valida, indipendentemente da quanto indicato sul documento. Anche se sulla carta è riportata una scadenza tra anni, non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento né per l’espatrio.

Appuntamenti a luglio

L’agenda digitale del Comune è già arrivata a fissare gli appuntamenti per il prossimo luglio, segno di una forte richiesta ma i numeri parlano anche di un ritardo diffuso nel capoluogo. Infatti, oltre la metà dei nuoresi che hanno la carta di identità cartacea non ha richiesto il rinnovo o fissato un appuntamento. Il rischio è concreto: chi si muove tardi, magari in vista delle prossime vacanze estive per un viaggio oltre il Tirreno - che sia aereo o in nave - potrebbe non ricevere in tempo il nuovo documento, che non viene rilasciato dall’amministrazione al momento, ma spedito a casa via raccomandata. Sono necessari sino a sei giorni lavorativi. Il documento è indispensabile non solo per viaggiare ma anche per operazioni quotidiane come pratiche bancarie o l’attivazione di contratti.

Le opzioni

Che il problema esista, è nei numeri. Il Comune sta provando a contattare telefonicamente i cittadini. Per affrontare la situazione, l’amministrazione, che ha le agende elettroniche già prenotate per i mesi di maggio, giugno e ha iniziato a riempire luglio, ha attivato misure straordinarie, predisponendo sedute aggiuntive e appuntamenti pomeridiani, che non sono prenotabili nell’agenda online, ma pensati appositamente per ampliare l’accesso al servizio. Per usufruire di questi slot extra, fanno sapere dal Comune, è possibile telefonare direttamente agli uffici al numero 0784/216717 e fissare un appuntamento. Insomma, per le prossime vacanze estive, il rischio per molti nuoresi è che, in aggiunta al caro carburanti, si debba fare i conti con la validità del proprio documento di identità.

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