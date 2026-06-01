Ilva, domenica la finale per salire in Serie D 

L'ultimo ostacolo sulla strada della Serie D per l’Ilvamaddalena si chiama Pietralunghese. Grazie al successo nel doppio confronto col Viareggio, la squadra biancoceleste ha conquistato la finale dei playoff nazionali di Eccellenza, dove ad attenderla c'è proprio la formazione umbra. La gara di andata si disputerà domenica allo stadio "Zichina" di La Maddalena, il ritorno il 14 giugno a Pietralunga (Perugia).

De Cenco e compagni vanno a caccia dell’impresa: sarebbero l'ottava squadra sarda a conquistare la promozione attraverso i playoff, dopo Arbus (1999 / 2000), Selargius (2008 / 2009), San Teodoro (2015 / 2016), Budoni (2016 / 2017), Torres (2017 / 2018), Budoni (2022 / 2023) e Monastir (2024 / 2025). La Pietralunghese ha eliminato la Fermana ai rigori (2-0 all'andata, 0-2 nel ritorno), chiudendo seconda nel girone A umbro e vincendo la finale playoff regionale con il Tavernelle. L'Ilva aveva raggiunto la D sempre vincendo il campionato, in tre occasioni: questa sarebbe la prima volta attraverso i playoff. Fanno il tifo per i biancocelesti anche la Villacidrese (guadagnerebbe spazio in Eccellenza) e, a catena, tutte le altre squadre sarde che sperano in un posto libero per il ripescaggio nelle categorie inferiori.



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