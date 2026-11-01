Il Villaspeciosa batte la capolista Roma 

La Serie B maschile regala risultati contrastanti per le formazioni sarde, tra vittorie importanti, pareggi e battute d’arresto. Nel girone A arriva la prima gioia stagionale per il Città di Cagliari, che espugna il campo del Domus Bresso con un combattuto 4-3. Protagonista Ruggiu, autore di una tripletta, mentre Aramu completa il tabellino dei marcatori e consegna ai rossoblù un successo prezioso.Non riesce invece a invertire la rotta l’Ichnos Calcetto Sassari, superato in casa per 2-4 dalla Polisportiva Chignolese. Non basta la doppietta di Sechi per evitare un’altra sconfitta: i sassaresi restano all’ultimo posto in classifica con un solo punto.

Nel girone B, giornata amara per l’Atletico Sestu, che cade per 6-2 sul campo del Futsal Altesina. Le reti di Juanillo e Monti non bastano a evitare il ko, con i sestesi che rimangono nelle zone basse della graduatoria, appaiati alle posizioni playout. Sorride invece l’Elmas, che supera il Futsal Jesolo per 4-2. I gialloneri conquistano un’altra vittoria grazie alla doppietta di Costa e alle reti di Idda ed Ennas.

Nel girone E, il San Sebastiano Ussana conquista un punto sul campo del Futsal Academy, chiudendo la sfida sul 2-2. Per i sardi si tratta del terzo pareggio consecutivo, con Atzeni e Murroni a firmare le marcature.Continua invece il momento difficile del Monastir, sconfitto per 7-5 dal Real Ciampino. Non bastano le doppiette di Brigas e Marongiu e il gol di Cogotti per evitare un’altra battuta d’arresto: i biancoblù restano ultimi con un solo punto.

La copertina di giornata spetta al Villaspeciosa, protagonista di un’impresa contro la Roma 1927, capolista del girone. Il 4-3 finale premia i padroni di casa, capaci di indirizzare la gara con quattro reti nella prima frazione. Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, ma una prova difensiva attenta consente ai sardi di difendere il vantaggio e conquistare tre punti pesanti. A segno Normanno, autore di una doppietta, Pusceddu ed Ecca.

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