Il Torino stecca di nuovo Avanza il Monza di Juric 

Torino 0

Monza 1

Torino (3-4-1-2) : Perri; Coco, Ismajli (79' Adams), Comuzzo; Fortini, Luongo (65' Anjorin), Gineitis, Cacciamani (65' Aboukhlal); Oristanio (57' Vlašić); Kulenovic (57' Zapata), Simeone. Allenatore Abate.

Monza (3-4-2-1) : Thiam; Kouadio, Lucchesi, Maye (76' Ziolkowski); Bakoune, Akinsanmiro (89' Touré), Folorunsho, Mangas; Forson (70' Colpani), Robinson (76' Birindelli); Mota (70' Cutrone). Allenatore Juric.

Arbitro : Perenzoni di Rovereto.

Rete : nel primo tempo, 47’ Mota.

TORINO. Il Torino stecca anche in Coppa Italia, allo stadio Olimpico Grande Torino vince il Monza dell'ex Ivan Juric. I brianzoli staccano il pass per gli ottavi di finale grazie alla rete di Dani Mota nel recupero del primo tempo. Al 94’ l'arbitro prima assegna e poi toglie un rigore ai granata per un tocco di mano in area di rigore. Il Toro di Abate esce tra i fischi e incassa la terza sconfitta di fila dopo i tonfi in campionato contro Milan e Sassuolo, il Monza avanza nella competizione e ora si troverà di fronte i rossoneri di Amorim nella gara secca di San Siro a dicembre.

Oggi in campo

Alle 15 in campo Sassuolo-Frosinone. Alle 18 sarà la volta di Udinese-Venezia. Domani, oltre a Cagliari-Verona (ore 21), si gioca Palermo-Mantova alle 18.

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