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25 settembre 2026 alle 00:44

Il tesoro 

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Quando si lasciarono la seguì con gli occhi tristi; e nella notte inquieta ebbe l’idea di nascondere il tesoro nei crepacci della scogliera dove non arrivavano che le aquile marine. Era sempre in tempo a riprenderlo dopo che la donna, se era proprio come si dimostrava, lo avesse voluto povero. S’incamminò dunque: era una notte d’autunno, azzurra, chiara di luna, con un grande serpente d’oro dentro il mare, e sotto la scogliera a picco l’acqua immobile che sembrava latte. Fin da bambino egli conosceva i crepacci dove le aquile fanno il loro nido e non tardò a trovarne uno adatto per lui: vi lasciò la tasca, ma tornando alla sua capanna si pencolava da un lato scuotendo la testa pensieroso, incerto, già pentito: e non poté dormire né aver pace finché all’alba non tornò per riprendersi il tesoro. Adesso tutto era azzurro e sangue nel mare e sotto la scogliera l’acqua era così ferma che rifletteva l’ombra dei gabbiani e delle aquile a volo.

L’uomo solo era tetro fra tanta calma; cercava cercava fra i crepacci, ma il sole sorse ed egli non aveva ancora ritrovato il tesoro; finalmente gli parve di vedere come un animale morto galleggiante lontano; e intese la verità. Le aquile credendo la tasca una bestia l’avevano portata via e poi lasciata cadere in mare.

E Gian Gavino se ne tornò e cominciò ad aspettare che la donna, almeno, ripassasse: ma la donna non ripassò mai più.

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