Il Terralba vola in vetta 

terralba F. bellu 6

Tharros 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, L. Orrù, Lasi, Cherchi, Uliana, Concu (30’ st Corda), Ciarniello, Poddesu (27’ st Lardieri), Atzori (23’ st Frongia), M. Piras (16’ st Porru), A. Sanna (34’ st Carta). In panchina A. Orrù, Ardu, Grussu, Tosi. Allenatore Porcu.

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, G. Sanna (1’ st Dessì), Enna, Orlando (5’ st G. Piras), Mascia, Heck (22’ pt Vacca), Pitzalis, F. Orrù, Calaresu, Lonis (28’ st Tugulu), Mameli (5’ st C. Piras). In panchina Petrucci, Spiga, Palmas, Pisu. Allenatore Frongia e Pinna.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 23’ M. Piras, 40’ Concu; st 1’ A. Sanna, 12’ Concu, 32’ Corda, 44’ Porru.

Note : spettatori 250.

Terralba. Un travolgente Terralba F. Bellu schiaccia la Tharros nel derby e vola momentaneamente in vetta alla classifica scavalcando il Guspini, in campo oggi. L’undici allenato da Daniele Porcu ha dominato la gara colpendo con precisione chirurgica. Grande protagonista Marco Concu, 18 anni, due reti e vero motorino nel centrocampo.

La cronaca

Al 14’ Mameli si libera bene sulla sinistra ma non trova il tempo per la conclusione. Al 18’ la risposta di Ciarniello con un bolide che trova pronto Grotta. Al 24’ è la Tharros ad andare vicina al vantaggio, ma il tiro dal cuore dell’area di Vacca trova pronti i riflessi di Toro.

Dopo 1’ i padroni di casa passano in vantaggio: su una ripartenza orchestrata, Atzori da destra serve Piras che, ben appostato, appoggia in rete da pochi passi. Il Terralba spinge e al 40’ raddoppia con Concu di testa.

La ripresa si apre con il tris terralbese: autore Andrea Sanna con un preciso destro al termine di una progressione. Al 12’ la doppietta di Concu è servita: la sua bellissima conclusione dai 25 metri si infila all’angolino alla destra di Grotta. La quinta rete è di Corda, al 32’, abile a intervenire su una ribattuta corta del portiere della Tharros.

Chiude i conti Porru al 44’ con un potente destro che tocca il palo interna e termina la corsa in fondo alla rete.

