VaiOnline
Promozione.
01 marzo 2026 alle 02:36

Il Terralba vola in vetta 

Nel derby rifila sei gol alla Tharros e scavalca il Guspini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

terralba F. bellu 6

Tharros 0

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, L. Orrù, Lasi, Cherchi, Uliana, Concu (30’ st Corda), Ciarniello, Poddesu (27’ st Lardieri), Atzori (23’ st Frongia), M. Piras (16’ st Porru), A. Sanna (34’ st Carta). In panchina A. Orrù, Ardu, Grussu, Tosi. Allenatore Porcu.

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, G. Sanna (1’ st Dessì), Enna, Orlando (5’ st G. Piras), Mascia, Heck (22’ pt Vacca), Pitzalis, F. Orrù, Calaresu, Lonis (28’ st Tugulu), Mameli (5’ st C. Piras). In panchina Petrucci, Spiga, Palmas, Pisu. Allenatore Frongia e Pinna.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 23’ M. Piras, 40’ Concu; st 1’ A. Sanna, 12’ Concu, 32’ Corda, 44’ Porru.

Note : spettatori 250.

Terralba. Un travolgente Terralba F. Bellu schiaccia la Tharros nel derby e vola momentaneamente in vetta alla classifica scavalcando il Guspini, in campo oggi. L’undici allenato da Daniele Porcu ha dominato la gara colpendo con precisione chirurgica. Grande protagonista Marco Concu, 18 anni, due reti e vero motorino nel centrocampo.

La cronaca

Al 14’ Mameli si libera bene sulla sinistra ma non trova il tempo per la conclusione. Al 18’ la risposta di Ciarniello con un bolide che trova pronto Grotta. Al 24’ è la Tharros ad andare vicina al vantaggio, ma il tiro dal cuore dell’area di Vacca trova pronti i riflessi di Toro.

Dopo 1’ i padroni di casa passano in vantaggio: su una ripartenza orchestrata, Atzori da destra serve Piras che, ben appostato, appoggia in rete da pochi passi. Il Terralba spinge e al 40’ raddoppia con Concu di testa.

La ripresa si apre con il tris terralbese: autore Andrea Sanna con un preciso destro al termine di una progressione. Al 12’ la doppietta di Concu è servita: la sua bellissima conclusione dai 25 metri si infila all’angolino alla destra di Grotta. La quinta rete è di Corda, al 32’, abile a intervenire su una ribattuta corta del portiere della Tharros.

Chiude i conti Porru al 44’ con un potente destro che tocca il palo interna e termina la corsa in fondo alla rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 