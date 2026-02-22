il terralba non molla 

Vecchio borgo 0

Terralba F. Bellu 1

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Santilli, Fofana, Pinna, Sanchez, Cara (38’ st Limbardi), Vieira, Ferrer, G. Murgia (45’ st V.Loi), S.Murgia, Mastropietro (45’ st Siddi), Ghiani (30’ st Mastio). In panchina Fantola, Melis, D. Loi, Lai, Picciau. Allenatore Murgia

Terralba F. Bellu (4-3-3) : Toro, Lasi, Concu, Ciarniello, L. Orrù, Sanna (30’ st Corda), Lamacchia, Atzori (20’ st Porru), Poddesu, Piras (46’ st Frongia), Cherchi. In panchina Lardieri, A. Orrù, Carta, Angioi, Grussu, Ardu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Demurtas da Tortolì.

Rete : pt 20’ Atzori.

Il Terralba espugna il campo del Vecchio Borgo Sant’Elia con il minimo scarto al termine di una gara intensa e combattuta e resta incollato alla capolista Guspini. Decide una rete di Atzori nel primo tempo, che permette agli ospiti di imporsi per 0-1.

L’avvio è caratterizzato da grande equilibrio. Le due squadre si affrontano prevalentemente a centrocampo, con ritmi sostenuti ma poche occasioni nitide. Il Vecchio Borgo prova a costruire gioco, mentre il Terralba si difende con ordine, pronto a sfruttare le palle inattive.

Il match si sblocca al 20’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa di casa non riesce a liberare con decisione e Atzori, appostato al limite dell’area, controlla e lascia partire una conclusione precisa che si infila alle spalle del portiere per lo 0-1.La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare. Mastropietro tenta la conclusione senza trovare lo specchio, mentre Sanchez prova a rendersi pericoloso ma non inquadra la porta. Il Terralba controlla e chiude gli spazi, andando al riposo in vantaggio.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Vecchio Borgo alza il baricentro. Sanchez ci riprova dalla distanza, ma il tiro termina di poco alto. I locali insistono alla ricerca del pari, lasciando però spazio alle ripartenze.Al 28’ occasione clamorosa per il Terralba: sugli sviluppi di un corner, Lamacchia svetta di testa superando Santilli, ma sulla linea Cara salva tutto deviando nuovamente in angolo.

Nel finale al 43’ Ferrer conclude verso la porta, ma una deviazione manda il pallone in corner. Non c’è più tempo: il Terralba resiste e porta a casa tre punti, mentre ai padroni di casa resta il rammarico per le occasioni non concretizzate.

