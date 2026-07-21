Il Terralba cerca rinforzi ma la “rosa” sarà tutta sarda 

Prosegue il lavoro di costruzione del Terralba, squadra che, dopo la promozione ottenuta lo scorso aprile, si prepara al campionato di Eccellenza. Dopo l’arrivo in panchina di Roberto Concas (ex giovanili del Cagliari) al posto di Daniele Porcu, il sodalizio del presidente Gabriele Frongia si sta rinforzando, per farsi trovare pronto in vista del massimo torneo regionale.

Gli acquisti

La società ha ufficializzato, infatti, gli arrivi dei portieri Gabriele Dardano Mereu (ex Monastir, Tharros e Ghilarza) e Pietro Saba (ex Guspini); in difesa il nome nuovo è quello di Danilo Collu, in passato all’Arbus, mentre il centrocampo sarà rinforzato da Matteo Cossu (già visto nelle giovanili del Cagliari), Nicola Manca (dal Guspini) e Lorenzo Melis (ex Carbonia e Atletico Uri). In avanti, infine, spazio a Leonardo Boi (reduce da esperienze al Carbonia, Cos e giovanili del Cagliari) e Tommaso Manconi (ex Tortolì).

Le conferme

Tra le conferme, spiccano quelle di capitan Luca Orrù, dei bomber Andrea Sanna e Manuel Piras e dei difensori Alessandro Lasi e Manuel Uliana. La rosa di giocatori sarà completamente sarda. «Manca ancora un elemento – commenta Frongia – che speriamo di concludere a breve. Stiamo facendo una buona squadra. Gli innesti hanno già un’esperienza nel torneo di Eccellenza e Serie D. Il nostro obiettivo rimane quello di cercare di ottenere la salvezza il prima possibile, poi vediamo».

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