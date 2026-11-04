Il teatro d’autore debutta a Casa Saddi 

Il teatro che racconta la società, interroga la memoria e affronta le contraddizioni del presente trova una nuova casa a Pirri. Per la prima volta Casa Saddi, in via Ettore Fieramosca, ospita «Teatro d’autore», la storica rassegna del Crogiuolo diretta da Rita Atzeri, erede dell’esperienza avviata da Mario Faticoni al Teatro dell’Arco. Un cartellone ricco di prime assolute, tra impegno civile, memoria, ambiente e diritti delle donne.

Programma

Si comincia venerdì 7 novembre alle 20.30 con «Cosima: storia di Grazia che inventò il Nobel», scritto e diretto da Atzeri, dedicato alla giovinezza di Grazia Deledda e alla sua determinazione nel diventare scrittrice. Alle 21 «La bicicletta di legno», racconto di un’infanzia segnata dalla guerra e dalla povertà. Il 14 novembre spazio all’ambiente con «Abba Acuada», mentre il 21 arriva «Memorie di una pescatrice», fiaba musicale sul dolore di una madre e sulla difesa del mare. Il 28 novembre doppio appuntamento con «Staffette della memoria», dedicato alla partigiana Pina Brizzi, e «Servabo», omaggio a Luigi Pintor.

Il 29 novembre riflettori sulla violenza di genere con «Le addette al rebranding» e «Silenzi spezzati», recital sui femminicidi in Sardegna. Il 5 dicembre si passa dalla malattia infantile di «Dieci giorni per una vita» alle leggende de «Il ballo con le Janas».

Gran finale il 12 dicembre: lo spettacolo per bambini «Tutta la verità su Babbo Natale», «Monica, la terra di dentro, la terra di fuori», sulla rivolta di Pratobello, e il concerto dei giovanissimi Cassiopea.

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