VaiOnline
Molo Ichnusa
02 gennaio 2026 alle 00:34

Il super yacht di Akhmetov ritorna in città  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ormai è un ospite fisso in città, anche se è la prima volta che compare in pieno inverno.

Il Luminance, lo yacht da 500 milioni di euro di proprietà del miliardario ucraino Rinat Akhmetov, in questi giorni domina nuovamente la banchina del molo Ichnusa: con i suoi 145 metri di lunghezza e bandiera delle isole Cayman in bella vista, rappresenta una delle imbarcazioni più costose del mondo.

Il super yacht è stato disegnato dallo studio monegasco di Espen Oino: lo stesso designer svedese che ha firmato anche il progetto del Crescent, un altro mega yacht che è sempre stato di casa nelle acque davanti a via Roma, fino a quando è stato sequestrato in porto a Barcellona (il proprietario sarebbe un presunto prestanome di Vladimir Putin).

Inutile dire che a bordo regna il lusso: c’è di tutto, tra cui una grande piscina, una sala cinema, una sauna e una palestra attrezzata. Può ospitare fino a 30 persone e 48 membri di equipaggio. Inoltre è dotato di diversi tender e di una piattaforma per elicotteri, per un costo di gestione che si aggira attorno ai 50 milioni di dollari all’anno.

Akhmetov, il proprietario, è uno degli uomini più ricchi dell’Ucraina: ha fondato la holding di investimenti System Capital Management che ha interessi in una varietà di settori, tra cui l’acciaio, l’energia e l’immobiliare. La prima volta il Luminance era approdato in città nel giugno del 2024, poi la nuova visita lo scorso settembre. Ora la tappa per Capodanno. Tre indizi che secondo molti fanno una prova: il miliardario ucraino sarebbe interessato a fare consistenti investimenti nell’Isola. Il dove e il come, per ora restano un mistero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala