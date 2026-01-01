Il super yacht di Akhmetov ritorna in città  

Ormai è un ospite fisso in città, anche se è la prima volta che compare in pieno inverno.

Il Luminance, lo yacht da 500 milioni di euro di proprietà del miliardario ucraino Rinat Akhmetov, in questi giorni domina nuovamente la banchina del molo Ichnusa: con i suoi 145 metri di lunghezza e bandiera delle isole Cayman in bella vista, rappresenta una delle imbarcazioni più costose del mondo.

Il super yacht è stato disegnato dallo studio monegasco di Espen Oino: lo stesso designer svedese che ha firmato anche il progetto del Crescent, un altro mega yacht che è sempre stato di casa nelle acque davanti a via Roma, fino a quando è stato sequestrato in porto a Barcellona (il proprietario sarebbe un presunto prestanome di Vladimir Putin).

Inutile dire che a bordo regna il lusso: c’è di tutto, tra cui una grande piscina, una sala cinema, una sauna e una palestra attrezzata. Può ospitare fino a 30 persone e 48 membri di equipaggio. Inoltre è dotato di diversi tender e di una piattaforma per elicotteri, per un costo di gestione che si aggira attorno ai 50 milioni di dollari all’anno.

Akhmetov, il proprietario, è uno degli uomini più ricchi dell’Ucraina: ha fondato la holding di investimenti System Capital Management che ha interessi in una varietà di settori, tra cui l’acciaio, l’energia e l’immobiliare. La prima volta il Luminance era approdato in città nel giugno del 2024, poi la nuova visita lo scorso settembre. Ora la tappa per Capodanno. Tre indizi che secondo molti fanno una prova: il miliardario ucraino sarebbe interessato a fare consistenti investimenti nell’Isola. Il dove e il come, per ora restano un mistero.

