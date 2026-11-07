“Il Silenzio” per ricordare tutti i Caduti 

A Sant’Andrea Frius la commemorazione dei caduti ha avuto anche la voce di una giovane musicista. È stata lei, arrivata con il maestro della locale associazione musicale “Giuseppe Verdi”, a eseguire il “Silenzio” durante la cerimonia per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La ricorrenza è stata celebrata ieri con la partecipazione del sindaco Simone Melis, del luogotenente dei carabinieri Lorenzo Pecco, del parroco e di diversi cittadini. La mattinata è iniziata alle 9,30 davanti al Municipio, da dove è partito il corteo. Alle 10 la messa nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo celebrata da don Angelo Cardia, poi di nuovo per le strade del centro. Il percorso ha toccato piazza Giovanni Fanunza, piazza Caduti in Guerra e il cimitero comunale, con la deposizione dei fiori. A rendere particolare l’omaggio è stata proprio la piccola delegazione della banda, composta da due persone. Una cerimonia semplice per rinnovare un legame con la storia del paese e trasmetterlo ai più giovani. (s. m.)

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