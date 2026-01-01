«Il segreto della longevità? Lavoro, famiglia e serenità» 

Nel primo giorno dell’anno dove per tradizione si contano i primi nati dell’anno, Settimo San Pietro ha festeggiato un altro suo nonnino centenario, Severo Fadda, arzillo e con una memoria straordinaria.

A trovarlo ieri pomeriggio sono andati anche due suoi amici di quasi 98 anni: Giuseppe Cabras e Donino Medda, con i quali si sono trattenuti a lunghi ricordando anche il passato. E sono andati anche il sindaco Gigi Puddu, accompagnato dagli assessori Nicoletta Pitzalis, Stefano Atzori e Rita Arba.

Il nonnino ha anche vestito la fascia tricolore ricevendo poi dal Comune la tradizionale targa ricordo. Severo Fadda ha festeggiato i suoi cento anni circondato dall’affetto dei cinque figli, di nipoti e pronipoti, da altri parenti e da diversi concittadini che hanno fatto capolino nella casa di Settimo San Pietro. Nonno Severo ha ricordato il passato vissuto lavorando i campi, trascorsi nel culto della famiglia. Oggi vive ancora con una figlia dopo aver perso tantissimi anni fa la moglie.

«A Settimo – ha detto Severo Fadda ai presenti – si viveva soprattutto di agricoltura, tempi belli. Ringrazio il Signore che mi ha dato tanto e la salute. In questo giorno voglio anche fare gli auguri a tutti». L’elisir di lunga vita? «Il lavoro, la serenità, la famiglia. Ho ancora un buon appetito. Conservo una bella memoria. Non posso chiedere altro», ha chiuso con un sorriso. (r. s.)

