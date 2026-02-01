VaiOnline
Quirinale.
01 febbraio 2026 alle 01:04

Il sardo Jeff Onorato nuovo Commendatore della Repubblica 

Una vita per lo sport, affrontata al di là di ogni ostacolo e difficoltà. Anche oltre gli scherzi del destino che gli hanno riservato colpi così duri da mettere ko chiunque. Gianfranco “Jeff” Onorato è un campione di sci nautico che da ieri può vantare in bacheca un altro prestigioso riconoscimento il titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana assegnato «Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione».

Onorato, maddalenino di 73 anni, maestro di sci nautico è anche pluricampione mondiale nella specialità figure. Successi ottenuti nonostante i postumi di un grave incidente stradale che quasi mezzo secolo fa gli tolse l’uso di un braccio e di una gamba. Handicap che non gli levarono però la voglia di vivere e tentare tutte le carte che gli venivano proposte tanto da aprire una scuola per insegnare ai giovani ciò che la vita gli aveva insegnato.

La cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del presidente della Repubblica Mattarella si svolgerà a Palazzo del Quirinale il 3 marzo, alla quale parteciperanno, solo per citare alcuni nomi, dal primo medico volontario italiano a Gaza (Tiziana Roggio, 38 anni chirurgo plastico), a una suora (Emma Zordan, 84 anni, volontaria da anni nel penitenziario di Rebibbia), fino a Mauro Glorioso, il ragazzo studente di medicina diventato tetraplegico dopo essere stato colpito da una bici ai murazzi di Torino «per non essersi arreso alle avversità della vita».

Eroi moderni come il cantautore Diodato, insignito dell'onorificenza «per essere cittadino attivo che presta particolare attenzione alle problematiche degli altri» raccontando storie di inclusione e socializzazione di alcune periferie di grandi città invitando a dare spazio a chi offre nuove possibilità alle persone in difficoltà.

