VaiOnline
Il caso.
01 febbraio 2026 alle 01:05

Temporali e neve creano allarme in Barbagia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Barbagia continua ad essere avvolta nella morsa del maltempo fra pioggia e nevicate oltre i 1300 metri, a cui si aggiungono disagi e disservizi.E se da un lato gli invasi di Gusana, Govossai, Olai e del Torrei riprendono vigore dopo settimane che avevano visto i bacini a secco, si moltiplicano i rischi alla circolazione.

Partendo dalla SP 7 Desulo-Fonni, a fare da cornice al paesaggio, rami e pietre a bordo strada e cascate a ridosso dei crinali che conducono a Tascusì. Le linee telefoniche mute nell’alto Gennargentu a causa del malfunzionamento del ripetitore di “Donnortei” a Fonni: «Oltre ai danni che stanno subendo le aziende turistiche e ricettive - ha detto il vicesindaco di Fonni Franco Duras a Videolina - ci sono altri elementi che non possono passare inosservati, come quelli della sicurezza».

Si aggiunge il malumore del sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis: «È assurdo che nel 2026 un tratto come quello della Valle di Aratu sia isolato. È essenziale - aggiunge - che sul Gennargentu, oltre al potenziamento della rete elettrica, si intervenga anche su quelle telefoniche». E la neve richiama decine di visitatori ma crea disagi: nel pomeriggio di ieri, a Bruncuspina, l’intervento di Vigili del fuoco e Carabinieri per un pullman con 50 turisti impantanato nel ghiaccio per un pneumatico forato dalle catene.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga
La storia

«Dal lavoro nei campi al benessere del turismo, così è cambiata Pula»

Angioletta Loi, 89 anni: dal mio negozio ho visto crescere l’economia del paese   
Piera Serusi