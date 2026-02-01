VaiOnline
Maltempo
01 febbraio 2026 alle 01:05

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo 

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 

È ancora allarme maltempo in Sardegna. La pioggia è tornata a farsi sentire, causando nuovi disagi dopo quelli creati dal ciclone Harry. L’allerta meteo è stata estesa anche alla giornata di oggi, seppure declassata da arancione a gialla. Il rischio è sempre idrogeologico e idraulico per Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu. La Protezione civile invita comunque alla massima attenzione, considerati i numerosi allagamenti registrati nella giornata di ieri, come quello segnalato a Cagliari nel parcheggio Cuore dell’Unipol Domus proprio poche ore prima di Cagliari-Verona.

Preoccupazione

I danni fortunatamente non sono gravi quanto quelli provocati dalle mareggiate del ciclone, ma ci sono comunque stati. A Cagliari la preoccupazione maggiore riguardava le strade, soprattutto per le condizioni del suolo dissestato, al punto da spingere Massimo Zedda a chiudere le scuole, i parchi, le aree verdi e i cimiteri nonostante l’allerta fosse arancione e non rossa. Questa volta però sono state escluse dall’ordinanza del sindaco i mercati civici e gli impianti sportivi. L’osservata speciale, come accade sempre in questi casi, era Pirri, dove fortunatamente non sono stati segnalati allagamenti. Con l’allerta gialla di oggi, il Comune consiglia comunque di evitare di parcheggiare in via Balilla, da piazza Italia fino a via Dandolo e nelle traverse via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. Le auto possono essere spostate nei posteggi della piscina di Terramaini in via Pisano.

Gli interventi

Le piogge di ieri hanno ulteriormente rovinato l’asfalto in più zone del capoluogo. Sull’Asse mediano una buca, all’altezza di Genneruxi in direzione Poetto, ha addirittura danneggiato almeno sette auto. Sul posto è arrivata la Polizia locale che ha messo in sicurezza la corsia interessata, evitando il peggio. Sono stati parecchi gli interventi dei Vigili del fuoco: circa 45 solo nell’area metropolitana di Cagliari, in particolare a Quartu e Quartucciu, i comuni più colpiti dalle precipitazioni di ieri. La maggior parte delle operazioni ha riguardato abitazioni allagate, ma anche una a Elmas per il crollo di un muro, oltre alla segnalazione di alcuni alberi pericolanti.

Previsioni

Ora la Sardegna attende una tregua, seppur breve. «Domani ci saranno schiarite su gran parte della regione con un lieve aumento delle temperature massime», conferma il meteorologo Alessandro Gallo, che però avverte: «Sul settore nord occidentale ci saranno locali deboli piovaschi, mentre la situazione peggiorerà dalla tarda nottata di domani con le prime nuove piogge». Il maltempo tornerà nei prossimi giorni: «Le precipitazioni durante il corso della settimana potrebbero assumere carattere moderato tra giovedì e venerdì», aggiunge l’esperto, «mentre per il prossimo fine settimana è prevista una marcata instabilità». Per quanto riguarda i venti «domani ci sarà in prevalenza scirocco che assumerà poi una disposizione occidentale da mercoledì». Le temperature invece torneranno a diminuire da martedì.

